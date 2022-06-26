الخارجية الأميركية تدين الهجمات الصاروخية التي استهدفت إقليم كردستان

2022/06/26 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاحد، أنها تدين الهجمات الصاروخية التي استهدفت إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن "الهجمات تهدف لتحدي السيادة العراقية وزرع الانقسام والترهيب".

وتابع: "نقف مع شركائنا في إقليم كردستان، إذ يجب التحقيق في هذه الهجمات ومحاكمة مرتكبيها".

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