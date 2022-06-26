المجمع الفقهي يتوقع موعد عيد الأضحى في العراق - عاجل

2022/06/26 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المجمع الفقهي العراقي، اليوم الاحد، التاسع من تموز المقبل موعدا لعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس قسم الإعلام في المجمع الفقهي والوقف السني محمود القيسي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شهر ذي الحجة تحديدا مرتبط بالمملكة العربية السعودية نظراً لتأدية المسلمون لفريضة الحج".

وأضاف، انه "من المرجح ان تكون هنالك اكمال عدة في شهر ذي القعدة ومن المحتمل ان يصادف اول شهر ذي الحجة في يوم الجمعة المقبل".

وتابع القيسي، أنه "ستكون هنالك مراقبة لهلال شهر ذي الحجة في يوم الاربعاء المقبل ويتم الاعلان الرسمي من المجمع الفقهي عن موعد دخول شهر ذي الحجة".

واشار الى أن "عيد الاضحى سيكون بعد 10 ايام من رؤية الهلال اي انه من المتوقع ان يصادف في اليوم 9 من شهر تموز المقبل".

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