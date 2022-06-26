2022/06/26 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارته الرسمية الى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتمع بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارته الرسمية الى العاصمة الإيرانية طهران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اجتماع الكاظمي بوزير الخارجية الإيراني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اجتماع الكاظمي بوزير الخارجية الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).