الغانمي يبحث مع قوة المهام المشتركة سبل إعادة النازحين وإعمار مناطقهم

2022/06/26 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الهجرة والمهجرين يلتقي مدير الوكالات والبيئة المدنية ضمن عمليات قوة المهام المشتركة لدى العراق =============== بحث وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، مع مدير المديرية المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية ضمن عمليات قوة المهام المشتركة لدى العراق العميد الطيار فينسين گوست، تعزيز التعاون والعلاقة بين العراق والتحالف الدولي والتنسيق فيما يخص الحرب على […]

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