الاولى منذ بدء الحرب.. بوتين يعتزم اجراء جولة خارجية

2022/06/26 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت آخر رحلة معروفة لبوتن إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير.

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