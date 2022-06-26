نادي الزوراء يؤجل إعلان صفقاته إلى ما بعد كأس العراق

2022/06/26 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر نادي الزوراء، تأجيل إعلان صفقاته الجديدة إلى مابعد بطولة كأس العراق.وقال مصدر في إدارة نادي الزوراء لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي الزوراء، أبرمت عدداً من الصفقات لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل”.وبين أن “الإدارة فضلت تأجيل الإعلان عن الصفقات إلى ما بعد مباراة الكأس أمام الكرخ كي لاتؤثر على أداء […]

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