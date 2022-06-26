2022/06/26 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B97AXMzMWPM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).