2022/06/26 | 20:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hWTHZHirdpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي رئيسي في العاصمة طهران) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي رئيسي في العاصمة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).