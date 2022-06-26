مؤتمر الرياض يكشف محاوره..أمريكا تشكل “ناتو عربي” لحماية إسرائيل

2022/06/26 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود عملية “قذرة” في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر الرياض الداعم للكيان الإسرائيلي، فيما بين أن المؤتمر سينتج عنه تحالف دولي يدعم إسرائيل ويقف ضد الجمهورية الإسلامية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الهلالي […]

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