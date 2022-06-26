في مواجهة الصين..

2022/06/26 | 20:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن مجموعة السبع أطلقت، الأحد، برنامجا هائلا للاستثمارات في الدول النامية، قيمتها 600 مليار دولار.

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