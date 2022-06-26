مانشستر يونايتد يكشف موقفه من كريستيانو رونالدو

2022/06/26 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفها من الإبقاء على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم المقبل 2023/2022.وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه في تويتر: "لا تزال نافذة الانتقالات طويلة، ويمكن أن تتغير الأمور، لكن مانشستر يونايتد واضح بشأن كريستيانو رونالدو، إنّه غير معروض للبيع، ولا توجد محادثات جارية الآن لبيعه".وأضاف، فابريزيو: "يريد يونايتد والمدرب إريك تن هاغ بقاء كريستيانو، ويتوقعان أن يكون جزءاً من الفريق".وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو يرغب بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، إذ يبحث عن نادٍ سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.وربطت وسائل إعلامية مختلفة اسم كريستيانو ببايرن ميونخ، قبل أن ينفي النادي الألماني الشائعات المتداولة.وتحدّث المدير الرياضي للبايرن صالح حميديتش، موضّحاً حقيقة مفاوضة الفريق لرونالدو: "كريستيانو لاعب كبير لديه مسيرة رائعة، ومع ذلك فإن ما تمّ تداوله ما هو إلّا شائعة لا صحة لها".وأكد موقع "Euro Sport" أن إدارة بايرن ميونخ ليس لديها خطة، لاتخاذ خطوة التعاقد مع رونالدو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.وعاد كريستيانو إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس/ آب 2021، ولعب مع الفريق 39 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل من خلالها 24 هدفاً وصنع 3 آخرين.يُعدّ رونالدو هدّافاً ليونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الفائت، إلا إنّه أخفق رفقة الفريق في التأهل لبطولة (التشامبيونز ليج) الموسم المقبل.

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