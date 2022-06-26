2022/06/26 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائرة "قبطت"..مسافرون عراقيون يشكون من تأخر رحلتهم في تركيا (فيديو)

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