2022/06/26 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةلا تزال الضبابية تلف مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خصوصا في ظل تقارير متضاربة تؤكد بعضها بقاءه مع "الشياطين الحمر"، بينما ترجح أخرى رحيله لوجهة جديدة.

وأشار تقرير لصحيفة "صن" البريطانية إلى أن نادي سبورتنغ لشبونة الذي تركه رونالدو قبل 19 عاما، يتحرك "في الظل" لإعادة "صاروخ ماديرا" إلى صفوفه في الموسم المقبل.واستندت الصحيفة في تقريرها إلى تصريح لرئيس النادي البرتغالي برونو دي كارفالو قال فيه: "أود أن ينهي رونالدو مسيرته الكروية في منزله بسبورتنغ لشبونة.



يمثل ذلك الكثير بالنسبة لنا وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار حديثه عنا على نحو جيد، وتعبيره في أكثر من مناسبة عن مدى ولعه بنا".وأضاف كارفالو: "نبذل جهدا كبيرا لإعادة بعض اللاعبين إلى النادي.



فعلنا ذلك سابقا مع ناني الذي قضى موسم 2014-2015 على سبيل الإعارة في سبورتنغ، وسنكرر ذلك مرات عديدة".وكانت دولوريس أفيرو والدة رونالدو، قد صرحت سابقا أنها تتمنى عودة ابنها لصفوف سبورتنغ لشبونة، قائلة: "قلت له يابني أريد أن أراك تلعب مع سبورتينغ قبل أن أموت".وفي سياق التصريحات المتضاربة حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، علق مصدر من النادي الإنجليزي على التقارير التي تحدثت عن رحيل النجم عن "أولد ترافورد"، حيث قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مصدرا رفيعا من داخل النادي أعلمها بأن "رونالدو ليس للبيع".ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي لم تذكر اسمه: "رونالدو لن يذهب لأي مكان خارج أولد ترافورد.



المدرب إيريك تن هاغ سيعتمد عليه في الموسم القادم".وقالت تقارير صحفية، السبت، إن خورخي مينديز وكيل رونالدو، التقى مالك نادي تشلسي الإنجليزي الجديد تود بوهلي، الذي طرح اسم النجم البرتغالي.كذلك كانت تقارير قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن مينديز عرض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما على بايرن ميونيخ الألماني، لأن رونالدو أصيب بخيبة أمل من عدم تحرك النادي في سوق الانتقالات منذ تعيين تن هاغ مدربا ليونايتد.كما كشفت تقارير أن روما الإيطالي دخل قائمة الأندية الراغبة في ضم رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ويتبقى عام واحد في عقد المهاجم المخضرم مع يونايتد، لكن الأداء المتواضع للفريق الموسم الماضي جعل النجم البرتغالي يبحث عن تحد جديد قبل الاعتزال على ما يبدو.

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