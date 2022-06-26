2022/06/26 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث وفيات بكورونا والحمّى النزفية بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة امس ، ثلاث وفيات جديدة بكورونا والحمى النزفية ،وسط تصاعد مساوى الاصابات اليومية نتيجة التراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية.واوضح الموقف الوبائي اليومي الذي ،اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة المنتشرة في بغداد والمحافظات ،اجرت فحوصات لعينات مشتبه اصابتها بالفايروس ،حيث رصدت […]

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