2022/06/26 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسبوع السينما العراقية يختتم فعالياته بإعلان الأفلام الفائزة الفن السابع يوقد شمعته 67 ويكرّم الروّاد بغداد – ياسين ياس – وسن العبدلي اختتمت دائرة السينما والمسرح الجمعة كرنفال ايام السينما العراقية تزامنا مع عيد السينما 67 على خشبة المسرح الوطني بعد تواصلة لمدة ثلاثة ايام،باعلانها نتائج المسابقة للافلام المشاركة بالمهرجان، اذ حصل فيلم ظلام دامس […]

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