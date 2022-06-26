2022/06/26 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب الدمية على مسرح آشور بغداد – الزمان يعرض على خشبة مسرح اشور المجاور للمسرح الوطني اعتبارا من 28 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام عمل عراقي – سوري مشترك وهو مونودراما- دُمى بعنوان (قلب الدمية) تأليف و إخراج حسين علي هارف، إيمان عمر ،سينوغرافيا علي السوداني ، موسيقى والحان محمد إيهاب المرادني ،نصوص الاغاني […]

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