“حلوة الدنيي” تطلقها نجوى كرم وتتصدر الترند والسوشيال ميديا

2022/06/26 | 20:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أطلقت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “حلوة الدنيي”، عبر يوتيوب، على طريقة الفيديو كليب، وتصدّرت الترند على منصات التواصل الإجتماعي فور إصدارها.

و”حلوة الدنيي” تحفل الكثير من الطاقة الإيجابية وأجواء الفرح، من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ميكس وماستر فادي جيجي واستوديو جو باروتجيان.

وزفّت نجوى كرم الخبر للجمهور عبر حسابها الخاص وكتبت “الإنتظار انتهى أخيراً، يمكنكم الآن الإستماع لأغنيتي حلوة الدني.

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