العراق يسجل 28 حالة اصابة جديدة بالكوليرا

2022/06/26 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة

بوباء الكوليرا في عموم البلاد،

غالبيتها في كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر،

في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز،

إنه

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