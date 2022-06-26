2022/06/26 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

مع انتهاء جلسة البرلمان يوم الخميس

الماضي بالتصويت على النواب الجدد

بدلاء الصدريين المنسحبين...



خلت الساحة

تماماً امام قوى الاطار التنسيقي

لتشكيل الحكومة القادمة ، لكنهم امام

تحدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار وتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار وتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).