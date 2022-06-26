لمواجهة الحزام الصيني.. واشنطن تسعى لجمع تبرعات قيمتها 200 مليار دولار

2022/06/26 | 20:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتولى مجموعة السبع التمويل.

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