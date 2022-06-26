2022/06/26 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يخفّض أجور الموازي ويعد العام الدراسي عدم رسوب للمرقّنة قيودهم بغداد – ساري تحسين قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اعتبار العام الدراسي عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم ،باستثناء العقوبات الانضباطية والغش والتزوير،فيما وجه بتخفيض اجور الموازي وتدوير مقاعد الدرسات العليا.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (التزاما بسياستها في توفير بيئة جامعية […]

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