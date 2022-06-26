2022/06/26 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني: عيد الأضحى في 10 تموز المقبل النجف – سعدون الجابري رجح مكتب المرجع الديني علي السيستاني، ان يكون أول أيام عيد الأضحى في 10 تموز المقبل .وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس انه (من المتوقع أن يكون يوم الأحد 10 تموز المقبل، أول أيام عيد الأضحى).فيما افاد رئيس الهيئة العليا للحج […]

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