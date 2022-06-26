2022/06/26 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تطفو على بحيرة من النفط والغاز وأربيل تضع معالجات لأزمة الوقود الموصل – الزمان اربيل – فريد حسن كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، عن اكتشاف حقول نفط وآبار كبيرة وكثيرة في المحافظة ،قال انها تضمُّ احتياطياً كبيراً من النفط والغاز، وأكد في تصريح امس ان (شركات الاستكشافات النفطية مستمرة بالعمل في نينوى،وان المحافظة داعمة […]

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