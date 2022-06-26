نماذج قصصية هدى توفيق - هدى توفيق

#هدى_توفيق نخب الدائرة المستديرةكم هو قاس عشقنا لمن نحبهم ويدعوا حبنا ، ونحن نجلس حول المائدة نفس الجلسة نعاقر ترياق الجنون ، والخبل ، والهبل .
نقسم الأدوار بالتساوي كأنها أرغفة خبز ملحمة الجوعى، نستنشق مشاعر الشفقة ، أحاسيس الجراح الآثمة ، نتجاذب أطراف الحديث شاحبين ، مبهوتين ، عنيدين ، متلصصين بمآقي صقرية وتزدحم أنفسنا بحسابات دنيئة.
مصرين على الإفصاح البشع ، معبئين كبراميل القطران ، والزفت مرصوفة بحال ......
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