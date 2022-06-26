2022/06/26 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق نخب الدائرة المستديرةكم هو قاس عشقنا لمن نحبهم ويدعوا حبنا ، ونحن نجلس حول المائدة نفس الجلسة نعاقر ترياق الجنون ، والخبل ، والهبل .



نقسم الأدوار بالتساوي كأنها أرغفة خبز ملحمة الجوعى، نستنشق مشاعر الشفقة ، أحاسيس الجراح الآثمة ، نتجاذب أطراف الحديث شاحبين ، مبهوتين ، عنيدين ، متلصصين بمآقي صقرية وتزدحم أنفسنا بحسابات دنيئة.



مصرين على الإفصاح البشع ، معبئين كبراميل القطران ، والزفت مرصوفة بحال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نماذج قصصية هدى توفيق - هدى توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نماذج قصصية هدى توفيق - هدى توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).