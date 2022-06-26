حوار عام عن الديني والفضاء العمومي مع الأستاذ الدكتور بن شرقي بن مزيان - قاسم المحبشي

2022/06/26 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي البارحة كنا في ندوة وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية للمعهد العالمي للتجديد العربي عن (الديني في حدود الفضاء العمومي) تحدث فيها الأستاذ الدكتور بن شرقي بن مزيان أستاذ الفلسفة في جامعة وهران.



وأدارها الأستاذ الدكتور علي عبدون من جامعة القديس يوسف لبنان بكفاءة واقتدار وعقبت عليها الاستاذة الدكتورة نزهة بو عزة من جامعة سيدي محمد عبدالله ظهر المهراز فاس.



كانت ندوة مهمة كشفت الغطاء عن واقع حال الفضاء ......





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