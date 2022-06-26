2022/06/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي يتعهّد بتذليل معوقات إنجاز المشاريع الخدمية بذي قار تظاهرات في ثلاث محافظات وإحتجاجات لحملة الشهادات على تأخّر المستحقّات المحافظات – مراسلو (الزمان) طالب اهالي ناحية المشرح في ميسان ، الحكومة بتوفير التعيينات لابنائهم وتحسين الخدمات بالمحافظة ،فيما شهدت المثنى صدامات بين المحتجين وعناصر الامن على خليفة تجدد اعتصامات الخريجين امام الدوائر الحكومية،في وقت يستعد […]

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