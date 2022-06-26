2022/06/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأثير الغبار ينحسر بعد تسجيل ألفي حالة إختناق الموارد تحذّر من فيضانات تهدّد أحياء بغداد بغداد – ابتهال العربي سجلت وزارة الصحة امس ،اكثر من الفي حالة اختناق مختلفة الشدة بسبب عاصفة ترابية اجتاحت بغداد والمحافظات ،التي انحسر تأثيرها ،بحسب الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التبعة لوزارة النقل.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) […]

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