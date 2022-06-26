2022/06/26 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوربي يستأنف مفاوضات الملف النووي الإيراني وساطة بغداد بين الرياض وطهران تتوّج بالتهدئة الرياض – الزمان طهران – زاق نامقي عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى بغداد امس ،بعد اجراء زيارة الى السعودية وايران ،وصفت بالناجحة في اطار المبادرة التي تبناها العراق لتقريب وجهات النظر بين البلدين وتطبيع العلاقة بينهما .وقال بيان تلقته (الزمان) […]

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