الأمن الأردني يصدر بيانا بشأن مصير

2022/06/26 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن العام الأردني، الأحد، انتحار، قاتل الطالبة إيمان إرشيد، بعد محاصرته من قوات الشرطة.

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