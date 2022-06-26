كم تبلغ نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين عند تطبيق الرقم الوظيفي؟

2022/06/26 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة التخطيط، الأحد، نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين خلال تطبيق الرقم الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنه "بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم 281 لسنة 2017، يتم استقطاع نسبة 1% من راتب الموظف الحاصل على رقم الوظيفي"، لافتا الى أن "الاستقطاع يتم للموظف الحاصل على الرقم الوظيفي ولمرة واحدة ومن راتبه الاسمي فقط وليس الكلي".

وأضاف، أن "الاستقطاع يتم من قبل المؤسسة التي يعمل فيها الموظف ويحول هذا الحساب او هذا الاستقطاع نسبة منه الى وزارة المالية والى الجهاز المركزي للاحصاء لغرض توفير البنى والمتطلبات الاساسية لهذا المشروع".

وتابع الهنداوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "ذات النسبة تستقطع من الموظف عندما يرقى من درجة الى اخرى"، مشيرا الى أن "العمل مستمر باستكمال منصة الرقم الوظيفي".

وأكد أنه "تم تسجيل اكثر من ثلاثة ملايين ومئتي الف موظف حتى الان"، لافتا الى أن "العمل سينتهي قريبا بهذه المنصة وتبدأ عملها وبوجود بيانات لكل موظفي الدولة العراقية".

وأشار إلى أن "وزارة المالية لم تحول حتى الان اي نسبة من الاستقطاعات الى الجهاز المركزي للاحصاء".

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