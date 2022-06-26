جونسون: انتهاء حقبة موارد الطاقة الروسية بالنسبة لدول مجموعة السبع الكبار

2022/06/26 | 21:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن دول مجموعة السبع الكبار تدرك أن "حقبة" موارد الطاقة (النفط والغاز) الروسية قد انتهت، وهي تبحث عن طرق للتكيف مع الواقع الجديد.

ويرى جونسون أن موارد الطاقة الروسية الواقعة تحت الحظر يمكن استبدالها على المدى القصير، بإمدادات من مصادر أخرى، مثل دول مجموعة اوبك في المقام الأول، وعلى المدى الطويل، يقترح العمل على استبدالها بموارد الطاقة الخضراء.

وقال جونسون لشبكة CNN: "أعتقد هنا في G7 ...



ندرك جميعًا أن حقبة موارد الطاقة (النفط والغاز) الروسية قد انتهت، والجميع يبحث عن وسائل للتكيف.



على المدى القصير، علينا أن نجد موارد الطاقة في مكان آخر.



هناك عدد من البلدان تظهر مواقف بطولية ...



لكن على المدى الطويل، نحتاج للعمل معًا بشأن الحلول الخضراء التي نؤمن بها جميعًا".

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