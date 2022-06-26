التخطيط: استقطاع 1 % من راتب الموظف الحاصل على الرقم الوظيفي ولمرة واحدة

2022/06/26 | 21:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت وزارة التخطيط، الأحد، نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين خلال تطبيق الرقم الوظيفي.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إنه “بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم 281 لسنة 2017، يتم استقطاع نسبة 1% من راتب الموظف الحاصل على رقم الوظيفي”، لافتا الى أن “الاستقطاع يتم للموظف الحاصل […]

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