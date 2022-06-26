موعد العاصفة الترابية الجديدة التي ستضرب العراق- عاجل

2022/06/26 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الاحد، استمرار تصاعد الغبار أوقات الظهيرة في عموم البلاد لغاية الأسبوع المقبل، وانخفاض درجات الحرارة الى دون المعدل خلال اليومين المقبلين.

وقال العطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم)، ان " توقعات خرائط الطقس للأيام المقبلة تشير الى رياح بوارح شمالية غربية نشطة خلال ساعات النهار في مدن جنوب البلاد وشرقها مع تصاعد الغبار الذي يقلل مدى الرؤية خلال ساعات الظهيرة".

وأضاف ان "الرياح تهدأ خلال ساعات المساء والليل ويترسب الغبار يستمر هذا الحال لغاية بداية الاسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "درجات حرارة دون المعدل في كافة المدن خلال يوم الاثنين والثلاثاء، تعود بعدها للارتفاع".

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