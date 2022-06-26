2022/06/26 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حكمت محكمة بريطانية على محتالة تمكنت من سرقة الملايين بعد تزييف شهادة تثبت إصابتها بالسرطان بمبلغ 5 جنيهات إسترلينية فقط.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قضت المحتالة نيكول الكباس مدة عامين وتسعة أشهر العام الماضي، بعد أن احتالت على مرضى السرطان وادعت زورًا أنها مصابة بسرطان المبيض وتحتاج إلى تبرعات.ولجأت نيكول إلى […]

ظهرت المقالة جمعت 360 ألف جنيه إسترليني..



بريطانية تدعي إصابتها بالسرطان أولاً على ايرث نيوز.

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