2022/06/26 | 21:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين خلال تطبيق الرقم الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم 281 لسنة 2017، يتم استقطاع نسبة 1% من راتب الموظف الحاصل على الرقم الوظيفي”، لافتا الى أن “الاستقطاع يتم للموظف الحاصل على الرقم الوظيفي ولمرة واحدة ومن راتبه الإسمي فقط وليس الكلي”.

وأوضح، أن “الاستقطاع يتم من المؤسسة التي يعمل فيها الموظف، ويحوّل هذا الحساب او هذا الاستقطاع نسبة منه الى وزارة المالية والى الجهاز المركزي للاحصاء لغرض توفير البنى والمتطلبات الاساسية لهذا المشروع”.

وبيّن أن “ذات النسبة تستقطع من الموظف عندما يرقى من درجة الى اخرى”، لافتاً الى أن “العمل مستمر باستكمال منصة الرقم الوظيفي”.

وأكد أنه “تم تسجيل اكثر من ثلاثة ملايين ومئتي الف موظف حتى الآن”، مشيرا الى أن “العمل سينتهي قريباً بهذه المنصة وتبدأ عملها وبوجود بيانات لكل موظفي الدولة العراقية”.

وأضاف بشار إلى أن “وزارة المالية لم تحول حتى الآن اي نسبة من الاستقطاعات الى الجهاز المركزي للاحصاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“خلال تطبيق الرقم الوظيفي”.. التخطيط تحدد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“خلال تطبيق الرقم الوظيفي”.. التخطيط تحدد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).