2022/06/26 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقف الولايات المتحدة إلى جانب شركائنا في إدانة الهجمات المتكررة بالصواريخ وقذائف الهاون الموجهة إلى إقليم كردستان العراق، بما في ذلك الهجمات الثلاث التي وقعت في السليمانية خلال الأيام الأربعة الماضية على البنى التحتية للنفط والغاز.ان هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي، حيث انها تسعى إلى تحدي السيادة العراقية وزرع الانقسام والترويع.ولذلك […]

ظهرت المقالة بيان من الخارجية الأميركية حول الهجمات الصاروخية ضد إقليم كردستان أولاً على ايرث نيوز.

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