2022/06/26 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مقر الإقامة الملكي لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إن الأمير تلقى تبرعات خيرية وتم اتباع الإجراءات الصحيحة بعد أن ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أمير ويلز قبل حقيبة تحتوي على مليون يورو نقدًا من سياسي قطري.

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