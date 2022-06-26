2022/06/26 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ادخال أكثر من ثلاثة ملايين موظف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم يُستقطع من راتب الموظف عند تفعيل الرقم الوظيفي؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم يُستقطع من راتب الموظف عند تفعيل الرقم الوظيفي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).