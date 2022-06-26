العثور على جثة عليها اطلاقات نارية في منطقة بوب الشام اطراف بغداد

2022/06/26 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على جثة عليها اطلاقات نارية في منطقة بوب الشام اطراف بغداد.وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “قوة امنية عثرت على جثة شاب تولد ٢٠٠٥ مرمية ضمن قرية الوزيرية في منطقة بوب الشام اطراف العاصمة بغداد”.واضاف ان “الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس”.

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