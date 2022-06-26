الأردن.. قاتل إيمان يطلق النار على نفسه بعد محاصرته

2022/06/26 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن العام الأردني، الأحد، انتحار، قاتل الطالبة إيمان إرشيد، بعد محاصرته من قوات الشرطة.

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