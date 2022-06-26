تحالف عزم: باب الحوار والتحالف مفتوح مع جميع القوى السياسية

2022/06/26 | 21:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف تحالف العزم تفاصيل اجتماعه الذي عقده، اليوم الأحد، بحضور النائب أحمد الجبوري أبو مازن.

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان تلقته خبر برس (واخ) ، أن “التحالف عقد اجتماعه الأول بحضور زعيم حزب الجماهير الوطنية والقيادي في العزم أحمد الجبوري (ابو مازن)، اليوم، لبحث مستجدات المشهد السياسي وبحضور عدد من نواب وقيادات العزم”.

وشدّد رئيس التحالف مثنى السامرائي، بحسب البيان، على “أهمية فتح باب الحوار مع جميع القوى السياسية” مشيرا إلى أن “باب تحالف العزم مفتوح لباقي الكتل”.

وأضاف البيان، أن “المجتمعين دعوا الى أهمية استمرار الحراك التفاوضي مع الأطراف السياسية كافة بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات”.

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