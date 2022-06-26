مصادرة 25 عملاً فنياً مشكوكاً بأصالته 

2022/06/26 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صادر‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ (‬اف‭ ‬بي‭ ‬أي‭) ‬الأميركي‭ ‬25‭ ‬عملاً‭ ‬منسوباً‭ ‬إلى‭ ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬باسكيا‭ ‬كانت‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬بسبب‭ ‬شكوك‭ ‬في‭ ‬أصالتها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬متحف‭ ‬أورلاندو‭ ‬للفنون‭ ‬السبت‭.‬وقد‭ ‬امتثل‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعرضها‭ ‬لطلب‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬الجمعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬معرض‭ “‬الأبطال‭ ‬والوحوش‭: ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬باسكيا‭”‬،‭ […]

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