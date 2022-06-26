2022/06/26 | 22:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن (أ ف ب) – صادر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي أي) الأميركي 25 عملاً منسوباً إلى جان ميشال باسكيا كانت معروضة في فلوريدا بسبب شكوك في أصالتها، على ما أفاد متحف أورلاندو للفنون السبت.
وقد امتثل المتحف الذي كان يعرضها لطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الجمعة للوصول إلى معرض “الأبطال والوحوش: جان ميشال باسكيا”، […]
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وقد امتثل المتحف الذي كان يعرضها لطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الجمعة للوصول إلى معرض “الأبطال والوحوش: جان ميشال باسكيا”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادرة 25 عملاً فنياً مشكوكاً بأصالته ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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