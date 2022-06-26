إحصاء اكثر من 700 الف عاطل عن العمل في بغداد

2022/06/26 | 22:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أحصت محافظة بغداد، الأحد، أعداد العاطلين في بغداد خلال عام ونصف عام، فيما حددت المناطق الأكثر انتشاراً للعاطلين.وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في المحافظة كريم يوسف البدري للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “العاطلين المسجلين لدى مراكزنا في بغداد عام 2021 بلغوا 69 ألفا و726 شخصاً”، مبيناً أنه “منذ بداية العام الحالي […]

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