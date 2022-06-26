أب يحرق نفسه واطفاله الاثنين شرقي بغداد

2022/06/26 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقيام اب بحرق نفسه واطفاله الاثنين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اب قام بحرق نفسه واطفاله الاثنين ضمن منطقة البحث العلمي مقتربات منطقة الرشاد شرقي بغداد".واضاف ان "الحادث اسفر عن وفاته ووفاة احد ابناءه واصابة الثاني الذي يبلغ من العمر خمس سنوات بحروق خطيرة".

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