الوساطة‭ ‬العراقية‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬تفاهم سعودي‭ ‬إيراني‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬السفارتين

2022/06/26 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يجتمع‭ ‬الى‭ ‬رئيسي‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام الرياض‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الاحد‭ ‬انّ‭ ‬الدولتين‭ ‬بحثتا‭ ‬القضايا‭ ‬المصيرية‭ ‬المشتركة‭ ‬والسعي‭ ‬لاستتباب‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬داعيا‭ ‬لانهاء‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭ ‬واحلال‭ ‬السلام‭.[…]

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