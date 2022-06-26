2022/06/26 | 22:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يجتمع الى رئيسي ومحمد بن سلمان حول قضايا الأمن والسلام الرياض- طهران -الزمان قال مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الاحد انّ الدولتين بحثتا القضايا المصيرية المشتركة والسعي لاستتباب الامن في المنطقة.
مشيرا الى اثر ذلك على الهدنة في اليمن داعيا لانهاء تلك الحرب واحلال السلام.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطة العراقية تسفر عن تفاهم سعودي إيراني لإعادة فتح السفارتين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مشيرا الى اثر ذلك على الهدنة في اليمن داعيا لانهاء تلك الحرب واحلال السلام.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوساطة العراقية تسفر عن تفاهم سعودي إيراني لإعادة فتح السفارتين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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