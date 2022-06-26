الوساطة العراقية.. وسؤال ماذا بعدها؟

2022/06/26 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هل‭ ‬تستطيع‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ ‬مقبلة‭ ‬مواصلة‭ ‬دور‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية؟‭ ‬وهل‭ ‬كانت‭ ‬“العلاقات‭ ‬الشخصية”‭ ‬ذات‭ ‬اثر‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬المتنافستين؟‭ ‬والاجابة‭ ‬على‭ ‬السؤالين‭ ‬ترجع‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬فترات‭ ‬سابقة‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬واحدًا‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬الرياض‭ ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬ولادة‭ ‬وساطة‭ ‬امراً‭ ‬صعباً‭ ‬مع‭ ‬حكومات‭ […]

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