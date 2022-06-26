زعماء قمة السبع يبحثون الملف النووي الإيراني

2022/06/26 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلعة‭ ‬المو‭ (‬ألمانيا‭- ‬26‭-‬6‭-‬2022‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ يبحث‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬المعنيون‭ ‬بالملف‭ ‬النووي،‭ ‬الرئيسان‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬ملف‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأحد‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬تفاوض‭ […]

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