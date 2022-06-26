2022/06/26 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الأمن العام الأردني الأحد أن قاتل الطالبة إيمان ارشيد أطلق النار على نفسه بعدما تمت محاصرته في منطقة بلعما في محافظة المفرق بعد تحديد المنطقة التي كان يتواجد فيها.وتداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور توثق لحظة محاصرة قاتل إيمان ارشيد، وجلوسه على الأرض في منطقة زراعية، وبيده مسدس […]

ظهرت المقالة ’نهاية تحبس الأنفاس’..



لحظة انتحار قاتل الطالبة الأردنية بعد محاصرته من الأمن أولاً على ايرث نيوز.

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