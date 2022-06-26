من أصول إيرانية.. النرويج تكشف معلومات عن مُهاجم ملهى المثليين في أوسلو

2022/06/26 | 22:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات في النرويج إن نرويجيًا من أصول إيرانية يقف وراء الهجوم المسلح خارج ملهى ليلي للمثليين في أوسلو، الذي راح ضحيته شخصيين وأصيب 22 آخرين.فيما رُفعت حالة التأهب القصوى، وتم إلغاء فعاليات موكب فخر المثليين بالبلاد.

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