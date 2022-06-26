إسرائيل.. مساعدة مالية إلى مقاتلين سابقين في

2022/06/26 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يمنح حوالي 400 من المحاربين السابقين في "جيش لبنان الجنوبي"، الذين يعيشون في إسرائيل، مساعدات مالية قدرها 160 ألف دولار، لشراء منزل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

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